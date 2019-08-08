На Сахалине нетрезвый мужчина едва не был растерзан медведем по собственной вине.

Подвыпившие рыбаки увидели на обочине двух вышедших из леса медведей. Один из них решил погладить дикое опасное животное, как домашнюю собаку. Однако хищник внезапно схватил человека за руку и попытался утащить в лес. Несмотря на малые размеры, мишка смог повалить на колени взрослого мужчину.

Только по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией. Нетрезвый мужчина смог вырваться из пасти хозяина тайги и спрятался в автомобиле.

Зоологи напоминают, что взаимодействие с дикими животными, а тем более медведями, опасно для жизни, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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