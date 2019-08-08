Поцелуй на мосту погубил влюбленных - ВИДЕО
В перуанском городе Куско с моста упала целующаяся пара. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос (Maybeth Espinoz) и 36-летний Эктор Видаль (Hector Vidal) возвращались из ночного клуба. По дороге они остановились на мосту и начали целоваться. Женщина села на перила и обхватила мужчину ногами, но потеряла равновесие и упала с моста, увлекая приятеля за собой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Влюбленные упали с высоты 15 метров. Эспинос погибла сразу, Видаль получил перелом костей черепа и скончался в больнице. Падение запечатлено камерой видеонаблюдения, установленной на мосту.
Эспинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.
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