В Туве суд вынес решение по делу сестер Данданян, которые зарезали супружескую пару и утопили двух их малолетних дочек. Старшую сестру признали виновной только в убийстве женщины и приговорили к шести годам колонии общего режима. Младшая, по данным регионального СК, не только помогла родственнице расправиться с хозяйкой квартиры, но и зарезала ее мужа, а также утопила детей - ее осудили на 14 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о трагедии, случившейся в городе Ак-Довураке Республики Тува, стало известно 3 марта 2017 года. В тот день сотрудники МЧС приехали тушить пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Ликвидировав огонь, они обнаружили тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями, а также трупы шестилетней и четырехлетней девочек в ванне с признаками утопления.

По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали двух сестер. По версии следствия, в тот день девушки распивали с 35-летним Владиславом Сааем алкогольные напитки - 27-летняя Рузанна состояла с ним в любовной связи. Поздно вечером супруга мужчины Лилия вернулась домой с двумя дочерьми - там она увидела своего мужа в компании сестер и вступила в драку с его любовницей.

В ходе конфликта Данданян-старшая несколько раз ударила женщину ножом. К ней присоединилась младшая сестра - она продолжила наносить ножевые ранения жертве. В итоге Лилия Саай скончалась на месте. После этого 22-летняя девушка вступила в конфликт с тувинцем и в результате также зарезала его.

Очевидцами убийства стали дети супружеской пары. Чтобы девочки не сообщили кому-либо о случившемся, Данданян-младшая утопила их в ванной. Потом она же подожгла вещи в квартире с целью скрыть улики.

В живых осталась лишь старшая дочь погибших, ученица шестого класса, которая в злополучную ночь находилась в городе Кызыле.

Полтора года сестры находились под арестом. В ходе следствия они несколько раз меняли показания. Сначала всю вину на себя взяла Рузанна, однако криминалисты зафиксировали на орудиях убийства следы второй обвиняемой. Однако 22 июля 2019 года Милана все же призналась в содеянном. По ее словам, супруги сами хотели расправиться с ней и сестрой, а убийство было совершено в качестве самообороны.

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