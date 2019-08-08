https://news.day.az/world/1145589.html Птицы заставили самолет вернуться в аэропорт
Птицы заставили самолет вернуться в аэропорт
Самолет авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт из-за предполагаемого столкновения с птицами. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
После взлета воздушного судна, следовавшего из Ливерпуля в Пафос (Кипр), пилот сообщил диспетчеру, что самолет возвращается в аэропорт вылета. Экстренные службы воздушной гавани, в том числе пожарные машины, были приведены в полную готовность.
Самолет Ryanair благополучно приземлился в Ливерпуле. Пассажиры вылетели в Пафос через несколько часов.
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