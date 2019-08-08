Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В апреле, будучи еще кандидатом в президенты, он заявил, что в Украине есть возможность сделать свой Лас-Вегас. По его мнению, общество будет не против, выбранный город начал бы развиваться, а в бюджет пойдут дополнительные налоги.