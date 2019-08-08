Бьёрн Меланд никогда не верил в паранормальное, но теперь житель Книвсты (Швеция) не знает, что и думать, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Просматривая запись с камеры видеонаблюдения, домовладелец обнаружил, что ночью по подъездной дорожке пробежалась какая-то странная призрачная фигура, которая очень быстро скрылась из кадра.

Учитывая тот факт, что отец жены Бьёрна скончался всего за четыре дня до этого странного события, мужчина немного испугался. Он склонен считать, что, пожалуй, загробный мир существует, и призрак тестя по каким-то причинам решил навестить дом, в котором жил.

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