Один американец на Аляске отыскал бутылку, которую еще несколько десятилетий назад сбросили с советского торгового парохода. В ней была пояснительная записка-обращение, которое мужчина попросил пользователей Сети перевести. Русскоязычная часть сегмента интернета пришла к нему на помощь, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Американец Тайлер Иванофф, проживающий на Аляске, сообщил в Facebook, что обнаружил в море бутылку, в которой было послание на русском языке времен СССР, он попросил подписчиков перевести текст.

Послание датировано 20 июня 1969 года. Автор отмечает, что работает на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Он передает всем привет, просит передать письмо в Владивосток по адресу, а экипажу желает "хорошего здоровья и долгих лет жизни".

Англоязычные пользователи сети отреагировали на данную находку. Многие уверены, что это "восхитительно" обнаружить нечто подобное. "Я надеюсь, что вы напишите им! Тогда выбрось её обратно в океан, и, может быть, кто-то другой найдет его и ответит" - написала одна американка.

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