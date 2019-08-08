https://news.day.az/world/1145631.html Землетрясение в турецком Измире вызвало панику среди жителей
Землетрясение в турецком Измире вызвало панику среди жителей
В городе Сеферихисар в турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение силой 4,8 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
"Очаг землетрясения был расположен на глубине 18 километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях", - сообщают СМИ.
Отмечается, что землетрясение произошло в 11:39 по местному времени.
Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.
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