В городе Сеферихисар в турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение силой 4,8 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"Очаг землетрясения был расположен на глубине 18 километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях", - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 11:39 по местному времени.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!