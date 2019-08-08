За первые семь месяцев 2019 года цены на хлеб в российских магазинах выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду в 2018 году. Такие данные опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Год назад этот показатель составлял 2,3%. В текущем году цены на хлеб росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен составил 5%.

По данным Росстата, больше всего подорожал черный (из ржаной и ржано-пшеничной муки) хлеб, средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6%. Белый (из пшеничной муки высшего сорта) хлеб подорожал на 8,3%, серый хлеб - на 7,4%.

Союз производителей и поставщиков продуктов питания предупреждал о росте цен на хлеб еще в начале этого года. Это связано как с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!