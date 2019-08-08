Больше 132 тысяч человек эвакуированы из зоны наводнения в штате Махараштра в Индии. Из-за сильнейших муссонных ливней, которые стали самыми разрушительными за последнее десятилетие, западные штаты ушли под воду. Об этом сообщает Reuters.

За две недели в штате выпала четырехмесячная норма осадков.

В результате стихии начались серьезные перебои с транспортом, обрушились десятки жилых домов. Жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Чтобы вывезти людей и животных из пострадавших районов, власти обратились за помощью к военным, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Отмечается, что в ближайшее время ситуация может стать критической из-за переполнения водохранилищ в штате Махараштра.

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