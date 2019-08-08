По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.

В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова РИА Новости сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.

"Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - добавил собеседник агентства.

В чем именно заключается этот инцидент, не уточняется.

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