https://news.day.az/world/1145642.html В воинской части в России прогремел взрыв
В воинской части в России прогремел взрыв
По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова РИА Новости сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.
"Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - добавил собеседник агентства.
В чем именно заключается этот инцидент, не уточняется.
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