Туристический автобус загорелся в туннеле Вермирн у города Козани на севере Греции, сообщает местное издание, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани, как вдруг загорелся в туннеле перед платной трассой. Водитель смог вывести транспортное средство из туннеля, припарковаться на краю трассы и высадить пассажиров. В результате никто из них не пострадал.

Отмечается, что в автобусе находилось несколько десятков туристов с детьми. Транспортное средство сгорело полностью. Причины возгорания пока не сообщаются.

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