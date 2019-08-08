https://news.day.az/world/1145647.html Автобус с туристами загорелся в Греции - ВИДЕО
Автобус с туристами загорелся в Греции - ВИДЕО
Туристический автобус загорелся в туннеле Вермирн у города Козани на севере Греции, сообщает местное издание, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани, как вдруг загорелся в туннеле перед платной трассой. Водитель смог вывести транспортное средство из туннеля, припарковаться на краю трассы и высадить пассажиров. В результате никто из них не пострадал.
Отмечается, что в автобусе находилось несколько десятков туристов с детьми. Транспортное средство сгорело полностью. Причины возгорания пока не сообщаются.
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