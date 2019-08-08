В Сети набирает просмотры видео с камер наблюдения, которые зафиксировали массовое ДТП на перекрестке улиц Мартынова и Линейная в Красноярске.

На записи видно, что сначала из-за несоблюдения дистанции столкнулись две иномарки, двигавшиеся в попутном направлении. Следовавшая мимо фура затруднила движение - водитель решил "проскочить" между столкнувшимися автомобилями, однако не рассчитал и "застрял", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При попытке объехать это аварию, произошла еще одна между двумя легковушками - одна влетела в другую на светофоре.

Интернет-пользователи в комментариях шутят над участниками ДТП.

"Как за две минуты заблокировать перекресток, пособие для начинающих", "Признайтесь, все же следили за грузовиком?", "Это видео сделало мой день!", "А автобус, куда поехал автобус - по встречке?", - гадают в соцсетях.

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