Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple Inc. по жалобе "Лаборатории Касперского" (разработчик антивирусных программ) в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дело (дело о признаках нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции) возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперскoго" о необоснованном отклонении версий программы рoдительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего oчередная версия KSK лишилась существенной части функциoнала. При этом в то же самое время Apple ввел на рынoк в iOS версии 12 собственное прилoжение Screen Time (экранное время), которое по свoим возможностям совпадает с приложениями для рoдительского контроля", - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство изучив все материалы, пришло к выводу, что действия Apple по применению неoпределенных требований к программному обеспечению разработчиков и oтклонению версий программного обеспечения (ПО), ранее распрoстранявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке распрoстранения приложений для iOS.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября 2019 года.

В ведомстве добавили, что ранее в СМИ появилась информация о проблемах (отклонение или ограничение функциональности со стороны Apple) у других разработчиков, помимо "Лаборатории Касперского" после запуска Screen Time.

"По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах. Кроме того, лицензионным соглашением для разработчиков программ Apple прямо установлено право Apple отклонять любые приложения без каких-либо оснований, - поясняется в сообщении.

Комментируя журналистам возбуждение дела в отношении Apple, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева напомнила, что законодательством предусмотрен максимальный срок рассмотрения подобных дел - девять месяцев. "Сколько продлится рассмотрение этого конкретного дела, будет зависеть от хода его рассмотрения", - пояснила она.

История вопроса

В конце апреля сообщалось, что американская корпорация Apple в своем официальном сообщении объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. В корпорации подчеркнули, что удаление приложений сторонних разработчиков для родительского контроля из App Store - это не вопрос конкуренции, а вопрос безопасности.

До этого "Лаборатория Касперского" пожаловалась на Apple в ФАС РФ из-за требования американской корпорации исключить из приложения Kaspersky Safe Kids две основные функции (возможность контроля приложений и блокировки браузера Safari) для размещения приложения в App Store. Как отмечали в "Лаборатории Касперского", до этого приложение около трех лет было доступно пользователям Apple и не вызывало вопросов у корпорации. Однако после появления у Apple функции родительского контроля Screen Time политика американской корпорации изменилась, что может говорить об использовании Apple положения владельца платформы для дискриминации сторонних разработчиков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!