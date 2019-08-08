В городе Бозкурт турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло землетрясение силой шесть баллов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"Очаг землетрясения был расположен на глубине семи километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях", - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 11:39 по местному времени.

Напомним что сегодня в городе Сеферихисар в турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение силой 4,8 балла.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Ранее, Институт изучения землетрясений и обсерватории Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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