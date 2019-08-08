В городе Нью-Олбани американского штата Индиана собака спасла семью от пожара. Об этом сообщает информационный портал One India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пес по кличке Дадли почувствовал запах дыма на кухне и начал лаять. Хозяин питомца находился в душе и, услышав лай, обнаружил возгорание. Он позвал своего сына Терренса и вместе с ним выбрался из дома. Стена обрушилась из-за пламени, и животное осталось внутри.

Прибывшие на место происшествия спасатели бросились вытаскивать Дадли и обеспечили его необходимым количеством кислорода и воды. Пес получил ожоги уха и глаз, а также отравился углекислым газом. Сейчас он находится в ветеринарной клинике и восстанавливается.

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