Несколько человек в Калуге устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу автомобилями, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

На кадрах видно, что на перекрестке остановились пять машин, из них вышли люди и начали танцевать лезгинку. При звуке полицейской сирены танцоры поспешно расселись по машинам и разъехались.

По некоторым данным, у участников "дорожных танцев" были с собой автоматы.

Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.

"Видеоролик был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет и направлен в УМВД Калуги для принятия мер реагирования, проведения служебной проверки", - приводит сообщение регионального МВД "Московский комсомолец - Калуга".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!