Водители с оружием заблокировали перекресток ради лезгинки - ВИДЕО
Несколько человек в Калуге устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу автомобилями, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
На кадрах видно, что на перекрестке остановились пять машин, из них вышли люди и начали танцевать лезгинку. При звуке полицейской сирены танцоры поспешно расселись по машинам и разъехались.
По некоторым данным, у участников "дорожных танцев" были с собой автоматы.
Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.
"Видеоролик был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет и направлен в УМВД Калуги для принятия мер реагирования, проведения служебной проверки", - приводит сообщение регионального МВД "Московский комсомолец - Калуга".
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