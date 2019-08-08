Астрофотографу из Техаса удалось заснять редкое явление - столкновение Юпитера с метеором. Исследователь выложил запись на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Автор ролика рассказал, что он увидел в небе вспышку и сразу решил поделиться этим.

"Возможно, профессионалам пригодятся эти данные", - сказал он.

Издание ScienceAlert сообщает, что столкновение и взрыв произошли в районе экватора Юпитера. В атмосфере этой планеты регулярно наблюдаются вспышки молний или полярные сияния, однако вспышка от столкновения с метеоритом была ярче, говорится в статье.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!