Частный одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на заднем дворе одного из жилых домов в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, три человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошел в четверг утром по местному времени. По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус. По словам представителя полиции Майка Мерфи, самолет "задел несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях". По его словам, никто из тех, кто находился "на земле" в момент происшествия, не пострадал, жилые дома не получили повреждений.

По данным властей, пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследованием занимаются представители управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).



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