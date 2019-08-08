По меньшей мере 23 человека пострадали в четверг после двух землетрясений на западе Турции. Об этом сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на данные правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки магнитудой 4,8 были зарегистрированы к юго-западу от города Измир, где проживают около 2,5 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 13 км. Второе землетрясение произошло в провинции Денизли на юго-западе страны и имело магнитуду 6. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

По последним данным, жертв нет, 23 человека попали в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу.

Сообщается, что некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. Крупных разрушений нет.

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