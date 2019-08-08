Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен крепким курсом доллара, поскольку это затрудняет конкуренцию американских компаний на мировом рынке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Будучи вашим президентом, можно подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара. Я не в восторге! Высокий уровень процентных ставок ФРС, по сравнению с другими странами, поддерживает доллар на высоком уровне, что затрудняет конкуренцию наших чудесных компаний, таких как Caterpillar, Boeing, John Deere, автомобильных компаний и других", - написал Трамп у себя в Twitter.



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