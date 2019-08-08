Союзная территория Джамму и Кашмир вскоре может вновь стать штатом, если будет активно развиваться. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В условиях, когда Кашмир будет демонстрировать все больше и больше развития, я не думаю, что он надолго останется союзной территорией. А Ладакх останется союзной территорией ", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Была отменена статья 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

При этом правительство сохранило за Джамму и Кашмиром право иметь свой законодательный орган - ассамблею, тогда как Ладакх стал союзной территорией без законодательного органа. По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом, будет способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением документов, касающихся обороны, внешних связей и некоторых других), должны были получать одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел свой флаг, ряд других преимуществ.

До настоящего времени в Индии насчитывалось 29 штатов и семь союзных территорий. Союзные территории не имеют губернаторов и управляются непосредственно из центра, но некоторые из них имеют свои законодательные органы.

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