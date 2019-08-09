США и Турция создадут оперативный центр для контроля зоны безопасности в Сирии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает РИА Новости.

Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

"Хотя остаются еще некоторые детали, которые необходимо проработать, мы воодушевлены первыми шагами, сделанными в ходе этих переговоров. Совместный американо-турецкий оперативный центр будет создан в Турции для продолжения планирования и реализации (договоренностей). Мы ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по этому важному вопросу для достижения мира и стабильности в северо-восточной Сирии", - заявила Ортагус на брифинге.

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