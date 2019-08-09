В турецкой провинции Хатай на юге страны, на военном складе одной из воинских частей произошел взрыв. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

В целях безопасности были эвакуированы жители домов вблизи воинской части.

Причина взрыва не названа.

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