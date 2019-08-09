https://news.day.az/world/1145796.html На военном складе в Турции произошел мощный взрыв
На военном складе в Турции произошел мощный взрыв
В турецкой провинции Хатай на юге страны, на военном складе одной из воинских частей произошел взрыв. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.
В целях безопасности были эвакуированы жители домов вблизи воинской части.
Причина взрыва не названа.
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