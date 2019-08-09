Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов. Об этом сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.

По словам представителя полиции Спрингфилда Майка Лукаса, подозреваемый приблизился к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия. Когда он вошел внутрь, началась паника. Пока посетители выбегали на улицу, молодой человек шел по супермаркету с тележкой для покупок и снимал видео на свой телефон, комментируя происходящее.

Когда он вышел из магазина, там его взял на прицел сотрудник пожарной охраны, находившийся в это время не на службе. Так мужчина удерживал подозреваемого на месте до приезда полиции.

"Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось", - цитирует издание слова Лукаса.

Полиция выясняет мотивы поступка, а также, имел ли он намерение кого-то убить.

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