https://news.day.az/world/1145806.html Мощное землетрясение в Турции повредило сотни домов - ФОТО
Мощное землетрясение в Турции повредило сотни домов - ФОТО
В результате землетрясения в турецкой провинции Денизли получили повреждения около 390 домов. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, пострадали 78 человек.
По данным СМИ, землетрясение также нанесло ущерб аэропорту провинции.
Отметим, что накануне в городе Бозкурт провинции Денизли на юго-западе страны произошло землетрясение силой шесть баллов.
Очаг землетрясения располагался на глубине семь километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях.
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