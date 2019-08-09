Вопреки известной поговорке, молнии обычно бьют в одно и то же место более одного раза. Чаще всего молнии ударяют в высокие объекты; считается, что в среднем на одно высокое здание приходится от 40 до 90 ударов молнии в год. Более того, каждый удар молнии - это на самом деле несколько электрических разрядов, которые "спускаются" из облаков по одному и тому же каналу в воздухе. Мы не видим этого, потому что это происходит очень быстро: вспышка молнии длится меньше секунды, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

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