Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал Кумар журналистам, первые симптомы таинственного заболевания появились у него в семь лет. Ребенка отвели в больницу, но врачи не смогли найти причину.

С тех пор его живот только продолжал расти. Это не только доставляет мужчине дискомфорт, но и вызывает боли. При этом никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов - тошноты, рвоты, диареи - у него нет. Кумару выдали направление на эндоскопию в Нью-Дели, однако денег на поездку в столицу не хватает.

По словам Кумара, его детство и юность были нелегкими. Сверстники постоянно дразнили его, а почти все виды спорта были недоступны из-за огромного живота. Сейчас жизнь налаживается: он нашел работу механика на велосипедном заводе.

"Мне нравится ходить на работу. Мои коллеги никогда надо мной не смеются", - признался молодой человек.

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