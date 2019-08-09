На одном из голландских пляжей земснаряд Bonny River проплыл слишком близко к берегу, не сбавив скорость, передает Day.Az со ссылкой на altapress.ru.

Поднявшаяся волна заставила спасаться бегством отдыхающих. Пострадали по меньшей мере семь человек. Троих из них - одного взрослого и двух детей - госпитализировали, сообщает Daily Mail.

Корабль плыл со скоростью 26 километров в час - этого достаточно, чтобы создать мощные волны, пишет mail.ru. Местное управление шоссейных и водных путей подало жалобу на капитана корабля.

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