https://news.day.az/world/1145855.html Корабль поднял волну, заставив отдыхающих спасаться бегством - ВИДЕО
Корабль поднял волну, заставив отдыхающих спасаться бегством - ВИДЕО
На одном из голландских пляжей земснаряд Bonny River проплыл слишком близко к берегу, не сбавив скорость, передает Day.Az со ссылкой на altapress.ru.
Поднявшаяся волна заставила спасаться бегством отдыхающих. Пострадали по меньшей мере семь человек. Троих из них - одного взрослого и двух детей - госпитализировали, сообщает Daily Mail.
Корабль плыл со скоростью 26 километров в час - этого достаточно, чтобы создать мощные волны, пишет mail.ru. Местное управление шоссейных и водных путей подало жалобу на капитана корабля.
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