Огромный кит чуть не проглотил лодку с туристами - ВИДЕО
В Калифорнии кит чуть не проглотил судно с туристами. Происходящее сняли на видео.
На кадрах видно, как животное невероятных размеров выныривает вблизи лодки с людьми и делает движение, похожее на то, когда кит хочет что-то съесть, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Удивлены тем, как едят горбатые киты! Пока мы дрейфовали, наблюдая за несколькими китами, этот кит воспользовался анчоусами, которых рядом с нашей лодкой преследовали морские львы", - цитирует компания Monterey Bay Whale Watch слова Джессики в Facebook.
Все происходило в заливе Монтерей, на экскурсию в Калифорнию приехали туристы из Голландии.
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