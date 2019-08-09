Цены производителей в июле снизились на 0,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 0,1%. В июне индекс цен производителей продемонстрировал нулевой рост.



Снижение цен в годовом выражении было зафиксировано впервые с августа 2016 г. на фоне слабого внутреннего и внешнего спроса, а также падения цен на нефть, железную руду и другое сырье.



Такая динамика цен производителей, которые рассматриваются как индикатор промышленного спроса, может вновь разжечь опасения по поводу дефляции и побудить власти использовать более агрессивные стимулы.

Между тем, рост потребительских цен в Китае ускорился до максимума за 17 месяцев. Этому способствовал скачок цен на свинину и другие белковые продукты из-за эпидемии африканской чумы свиней, а также рост цен на фрукты из-за сухой погоды.



Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 2,8% в годовом выражении после повышения на 2,7% в июне.



Цен на продукты питания выросли на 9,1% в годовом выражении, максимальными темпами с января 2012 г., после повышения на 8,3% в июне.



Цены на фрукты подскочили на 39,1% в годовом выражении. Цены на свинину выросли на 18,2%.



По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле повысились на 0,4% после снижения на 0,1% в июне.



Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле снизился до 1,3%.



Глава Народного банка Китая И Ган заявил в прошлом месяце, что процентные ставки в стране находятся на целесообразном уровне.



Ускорение роста потребительских цен в сочетании с падением цен производителей означает, что центробанку будет труднее реагировать с помощью денежно-кредитной политики, поскольку снижение ставок подтолкнет потребительскую инфляцию выше предпочтительного 3%-го уровня.



Ожидается, что центральный банк в ближайшие месяцы продолжит снижать резервные требования для банков (RRR), чтобы высвободить больше средств для кредитования. С начала 2018 г. Народный банк Китая снижал RRR шесть раз.

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