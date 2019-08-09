Ослабление ценовой войны не помогло Uber оправдать ожидания Уолл-стрит и обеспечить устойчивое развитие бизнеса. Компания отчиталась о рекордном убытке в $5,2 млрд за II квартал 2019 финансового года. Аналитики ждали, что прибыль превысит $3,3 млрд.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, выручка Uber за II квартал составила $3,17 млрд. Рост показателя стал антирекордом компании, составив лишь 14%.



Потери компании за аналогичный период прошлого года составили $878 млн. Нынешний убыток включает $3,9 млрд компенсационных расходов, связанных с IPO, проведенным в начале мая на Нью-Йоркской бирже.



Отчет застал инвесторов врасплох отчасти потому, что конкурент Uber - компания Lyft Inc - в среду повысил ожидания по доходам и сообщил об ослаблении ценовой войны.



Акции Uber выросли более чем на 8%, а Lyft прибавила 3% в течение дня. Однако после отчета Uber ее акции упали на 6%, а акции Lyft упали почти на 2%.

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