https://news.day.az/world/1145896.html Девочка получила настолько милый пушистый подарок, что чуть не расплакалась - ВИДЕО
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Девочка получила настолько милый пушистый подарок, что чуть не расплакалась - ВИДЕО
Родители решили поздравить дочку с днём рождения с помощью небольшого розыгрышем с подарком. Они указали девочке на коробку, в которой ничего не было, а настоящий подарок спрятали под детской декоративной подушкой. Дочка сначала не могла поверить своему счастью, а потом чуть не расплакалась, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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