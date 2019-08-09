Автомобилистка из Техаса (США), остановившаяся на светофоре, увидела в небе целую группу странных летающих объектов, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поначалу женщина подумала, что это могут быть птицы или воздушные шары, но потом на одном из этих причудливых летательных аппаратов замигал свет. Правда, очень быстро загорелся зелёный сигнал светофора, и водительнице пришлось прекратить видеосъёмку. Когда же она, закончив манёвр, остановилась и решила ещё полюбоваться на НЛО, все они исчезли.

Именно такое таинственное исчезновение убеждает уфологов в том, что очевидица запечатлела вовсе не беспилотники - иначе куда бы они делись? Эксперты уверены, что это была целая инопланетная флотилия с флагманскими кораблями, рядом с которыми находились летательные аппараты поменьше. Заметив, что их рассекретили, гости из космоса, видимо, предпочли скрыться с глаз.

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