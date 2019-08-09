Сотрудники службы безопасности ереванского международного аэропорта "Звартноц" обнаружили заряженный пистолет в багаже одного из пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта, пистолет марки "EKOL Special 99, 9 мм. EU-1520760" с 6 патронами в магазине, был обнаружен 8-го августа в районе 8:05 в багаже пассажира, вылетающего рейсом Ереван-Париж.

В соответствии с предусмотренным порядком был составлен соответствующий протокол и пассажир с пистолетом был препровожден в линейное отделение полиции в "Звартноце".

Администрация аэропорта выразила благодарность сотрудникам службы безопасности за профессиональную работу и обеспечение безопасности пассажиров на высоком уровне.

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