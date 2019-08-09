По меньшей мере три человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом человека в госпитале города Сикокутюо префектуры Эхимэ, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Причины нападения пока неизвестны.
 
Трое пострадавших госпитализированы.

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