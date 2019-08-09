https://news.day.az/world/1145997.html В Японии вооруженный ножом мужчина ранил трех человек в больнице
В Японии вооруженный ножом мужчина ранил трех человек в больнице
По меньшей мере три человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом человека в госпитале города Сикокутюо префектуры Эхимэ, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Причины нападения пока неизвестны.
Трое пострадавших госпитализированы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре