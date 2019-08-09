Многолетняя борьба жителей Венеции с круизными кораблями закончилась введением запрета на швартовку этих судов в историческом центре города. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на объявление итальянского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение перенести швартовку из исторической части было принято после инцидента в июне 2019 года, когда круизный лайнер столкнулся с туристическим кораблем. Тогда лайнер MSC Opera врезался в пристань, расположенную на берегу канала Джудекка, после того как задел небольшой корабль. В результате столкновения пострадали пять человек.

Инцидент привел к многочисленной демонстрации, в ходе которой жители проплыли по городским каналам на своих маленьких кораблях. По мнению протестующих, создаваемые большими кораблями волны наносят повреждения хрупким деревянным сваям, на которых стоит город.

Министр Транспорта Италии Данило Тонинелли заявил в интервью Financial Times, что лайнеры будут постепенно уводить с ныне существующих маршрутов. "Мы ищем решение, чтобы избежать вторжения этих плавучих дворцов в Джудекку со всеми скандалами и рисками, которые они несут с собой", - прокомментировал решение чиновник.

В исторической части Венеции проживает 55 тысяч человек, при этом ежедневно город посещают 60 тысяч туристов, из которых меньше половины остается на ночевку.

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