Археологи обнаружили на шотландском острове Раузи руины здания, возведенного в X-XII веках во времена викингов. Предполагается, что это был пиршественный зал, принадлежащий некогда вождю Сигурду. Об этом пишет СNN.

Известно, что в ІХ веке острова захватили викинги. История Оркнейских островов описана в "Саге об оркнейцах". В одной из саг упомянут Сигурд из Уэстнесса, правивший в XII веке, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Обнаруженное здание исследователи датировали годами правления Сигурда. Стены постройки достигают в ширину метра. Ширина самого здания составляет пять метров, а длина - тринадцать метров.

Помимо руин были также обнаружены некоторые предметы быта, в числе которых костяной гребень, костяное веретено, керамический сосуд и другие.

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