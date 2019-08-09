В аккаунтах звезд шоу-бизнеса Кортни Кардашьян и Эллен Дедженерес найдено больше всего фейковых подписчиков. Результатами анализа аккаунтов поделилось издание HypeBeast 8 августа, передает Day.Az со ссылкой на ИА REGNUM.

Исследование проводилось аналитиками компании ICMP с помощью сервиса IG Audit, который определяет процент фейковых (ненастоящих) подписчиков в аккаунтах Instagram и Twitter. На первом месте в пятерке самых "накрученных" аккаунтов оказался профиль телеведущей Эллен Дедженерес: доля фейковых подписчиков у нее - 58%. На втором месте с результатом 49% расположилась актриса и фотомодель Кортни Кардашьян. Интересно, что у ее сестер - Ким и Хлои, - по 44%.

На третьем и четвертом месте - певицы Ариана Гранде (46%) и Майли Сайрус (45%).

В декабре 2018 года младшая сестра Кардашьян - Кайли - возглавила список Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость моложе 30 лет.

По информации Спутник-Армения, в 2018 году три сестрицы из семейки Кардашьян попали в ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых персон фотосервиса Instagram, составляемый мобильным сервисом Hopper HQ.

Список возглавила Кайли Дженнер, которая приходится Ким Кардашьян сводной сестрой. Стоимость одной публикации в профиле 20-летней звездочки, где насчитывается 111 миллионов подписчиков, составляет миллион долларов.

На четвертом месте расположилась сама Ким. Ее рекламный пост оценивается в 720 тысяч долларов. Главная звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" не раз становилась фигуранткой скандалов, многие знают и о многочисленных интимных видео, которые "случайно" попадали в сеть.

В десятку "самых дорогих" пользователей Instagram также вошла еще одна из рода "Кардашьян-Дженнер" - Кендалл Дженнер (500 тысяч).

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