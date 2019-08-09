Индонезия хочет повысить импортные пошлины на молочную продукцию из Европейского cоюза до 8-18 процентов, заявил министр торговли азиатской страны Энггартиасто Лукита. Это станет ответом на план блока по введению пошлин аналогичного размера на индонезийский пальмовый биодизель.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Bloomberg, передает Day.Az.

"ЕС может что-то навязать нам, пока параметр справедлив, но если параметр не справедлив, то это акт протекционизма и торговой войны, - сказал Лукита журналистам в Джакарте. - Мы не можем просто молчать, когда есть несправедливость".

Европейский парламент стремится сократить использование пальмового масла с 2023 года, вплоть до полного запрета в 2030 году, в связи с опасениями, что производство пальмового масла приводит к обезлесению и усугубляет изменение климата.

Малайзия и Индонезия, на долю которых приходится 85 процентов мировых поставок пальмового масла, пригрозили принять ответные торговые меры, в том числе бойкотировать продукцию ЕС, если запрет будет введен.

Сейчас в Индонезии установлены пошлины в размере 5-10 процентов на молочные продукты из ЕС. Азиатская страна заявляет, что готова повысить пошлины до 20-25 процентов.

По словам Лукиты, Индонезия обратится к другим поставщикам молочной продукции, таким как Австралия, Новая Зеландия, США или Индия.

По данным Европейской комиссии, Индонезия является третьим по величине покупателем сухого обезжиренного молока из ЕС после Алжира и Китая.

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