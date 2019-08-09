Лондон и значительная часть графств Юго-Восточной Англии осталась без света из-за сбоя в Национальной энергетической сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сбой затронул движение транспорта, передает ВВС.

По данным телекомпании, сбои в энергоснабжении произошли также в Уэльсе, центральных графствах и в Шотландии.

Отключилось энергоснабжение аэропортов, железных дорог, перестали работать светофоры. Департамент транспорта Лондона предупредил о возможных сбоях в работе светофоров. Пассажиров предупредили о задержках поездов и авиарейсов. В лондонском метро остановилось движение на линии Виктория.

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