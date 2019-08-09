Китай будет продолжать поддерживать Пакистан в защите его интересов на фоне обострения ситуации в Кашмире. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене", - заявил дипломат. Он добавил, что вопрос Кашмира является проблемой еще с колониальных времен и должен быть мирно урегулирован на основе Устава ООН.

5 августа Индия объявила об отмене особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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