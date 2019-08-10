https://news.day.az/world/1146111.html КНДР запустила два неопознанных снаряда
КНДР запустила два неопознанных снаряда
Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Об этом сообщает "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющимся данным, снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи приведены в состояние готовности и наблюдают за ситуацией.
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