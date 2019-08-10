В Германии взорвалась башня атомной электростанции "Мюльхайм-Керлих". Об этом сообщает Reuters.

На кадрах видно, как из котла башни идут клубы густого белого дыма, который не рассеивается на протяжении долгого времени, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что АЭС построили еще в 1986 году, однако ее деятельность прикрыли спустя два года работы. Прекращение работы АЭС было связано с ошибками при ее строительстве. Станция не работает уже многие годы, однако устройство для охлаждения станции, называемое градирней, решили ликвидировать лишь в этом году посредством взрыва.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!