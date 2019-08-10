Школьница Брук Миллс (Brooke Mills) из американского города Оберн оказалась рядом с опасной змеей во время позирования для фото. Ее историю опубликовало издание MyStateline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщила мать семиклассницы, она хотела сделать памятные снимки дочери. Сделав две фотографии, она попросила ее улыбнуться, и в этот момент увидела змею на дереве рядом с девочкой.

По словам женщины, она потребовала, чтобы ее дочь подошла к ней. Та ничего не поняла и от неожиданности не успела сориентироваться. Матери пришлось повторить просьбу: ""Брук, отойди от дерева сейчас же". Я сказала это спокойно, но я уверена, что мое лицо сказало все за меня", - поделилась женщина.

В результате змея не успела напасть на Миллс. Однако пользователей Twitter эта история повергла в ужас. "О господи", - комментировали они историю девочки. "У меня бы случился сердечный приступ", - заявила комментаторша по имени Кристан Стивенс (Christan Stevens). "Теперь я боюсь смотреть на деревья", - призналась комментаторша по имени Саманта.

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