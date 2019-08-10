В муниципалитете Сианорти бразильского штата Парана вагончики на американских горках сошли с рельсов и чуть не погубили детей. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел в среду, 7 августа. Аттракцион The Pinfari Wacky Worm дал сбой во время очередной поездки. На кадрах видно, как вагоны с детьми сходят с рельсов на повороте, после чего посетители парка падают вниз. Три ребенка получили ранения, их доставили в больницу.

Сообщается, что до этого аттракцион прошел три проверки на безопасность. Сейчас местные власти расследуют произошедшее.

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