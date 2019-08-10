Мексиканцы, проживающие на территории муниципалитета Фреснильо в штате Сакатекас, увидели торнадо красно-коричневого цвета.

Столб из пыли, взмывающий в небо и соединяющийся с облаками, перепуганные очевидцы публикуют в социальных сетях. Необычный цвет торнадо связан с оттенком грунта в этом районе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Скорость вихря достигала 60-117 километров в час. "Кровавая" воронка кружила в безлюдном месте и не привела к повреждению жилых домов.

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