https://news.day.az/world/1146208.html Торнадо «кровавого» цвета напугал жителей Мексики - ВИДЕО
Торнадо «кровавого» цвета напугал жителей Мексики - ВИДЕО
Мексиканцы, проживающие на территории муниципалитета Фреснильо в штате Сакатекас, увидели торнадо красно-коричневого цвета.
Столб из пыли, взмывающий в небо и соединяющийся с облаками, перепуганные очевидцы публикуют в социальных сетях. Необычный цвет торнадо связан с оттенком грунта в этом районе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Скорость вихря достигала 60-117 километров в час. "Кровавая" воронка кружила в безлюдном месте и не привела к повреждению жилых домов.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре