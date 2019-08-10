Около 465 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Ирана из-за осложнений, вызванных песчаной бурей в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил агентству директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази (Abrolrahman Shahnavazi), буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 70 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.



По данным властей провинции, 127 человека из 465 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Иранцы жаловались на проблемы с глазами, дыханием и осложнения, связанные с работой сердца.



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