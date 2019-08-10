Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.

"На данный момент 18 человек погибли, еще 14 пропали без вести. Сейчас на месте более 500 человек участвуют в поисково-спасательной операции", - говорится в сообщении Центрального телевидения в соцсети Weibo.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.



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