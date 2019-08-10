https://news.day.az/world/1146250.html "Яндекс" обсуждает внедрение "Алисы" в смартфоны Huawei
"Яндекс" обсуждает внедрение "Алисы" в смартфоны Huawei
Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса". "Кооперация с "Яндексом" идет по довольно широкому спектру вопросов. Мы работаем с ними по поводу поисковой системы... У них есть также много других сервисов, как "Яндекс.Новости", "Яндекс.Дзен", голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними", - добавил Чанг.
"Да, мы обсуждаем это", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждают ли стороны внедрение голосового помощника "Алиса" в смартфоны компании.
Представитель Huawei добавил, что переговоры продолжаются, предварительные итоги подводить пока рано. "У нас есть смартфоны, колонки, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника. Мы надеемся на хорошее партнерство ... Мы ведем переговоры пока, технические детали, как объединить это с нашими смартфонами. Есть много проектов, мы ведем переговоры два месяца, но впереди еще много работы. Переговоры продолжаются, мы не можем просто подытожить два месяца работы", - сказал Чанг.
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