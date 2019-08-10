Представитель Huawei добавил, что переговоры продолжаются, предварительные итоги подводить пока рано. "У нас есть смартфоны, колонки, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника. Мы надеемся на хорошее партнерство ... Мы ведем переговоры пока, технические детали, как объединить это с нашими смартфонами. Есть много проектов, мы ведем переговоры два месяца, но впереди еще много работы. Переговоры продолжаются, мы не можем просто подытожить два месяца работы", - сказал Чанг.